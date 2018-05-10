Сибирская язва у жительницы Житомирской области не подтвердилась

У Жительницы Коростенского района Житомирской области, которая попала в больницу с подозрением на сибирскую язву, диагноз не подтвердился. Об этом в пятницу, 5 октября, сообщает Житомирский областной лабораторный центр.

Отмечается, что в ходе работы были отобраны пробы с окружающей среды и клинический материал от больной.

"По результатам исследований лаборатории особо опасных инфекций областного лабораторного центра и референс лаборатории по исследованию особо опасных патогенов Центра общественного здоровья, результат исследований материала от больной самым современным методом полимеразно-цепной реакции отрицательный. Следовательно, диагноз сибирской язвы не подтвержден", - подчеркнули в лаборатории.

Ранее в Одесской области госпитализировали пять человек с предварительным диагнозом сибирская язва. Диагноз подтвердился у одного человека.

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Источник: korrespondent.net