Двое палестинцев погибли в ходе массовых столкновений в секторе Газа

В результате столкновений с израильской армией на границе сектора Газа и Израиля погибли два палестинца, еще 45 получили ранения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Министерства здравоохранения анклава Ашрафа аль-Кидра.

"В 28-ую пятницу марша возвращения два палестинца погибли и еще 45 получили различные ранения… в столкновениях с израильской армией на восточных границах сектора Газа", – сказал аль-Кидра.

Он добавил, что всего с 30 марта 2018 года, когда начался "марш возвращения", в ходе столкновений с израильскими военными на границе с Газой погибли 197 человек, ранения получили более 21,6 тысячи палестинцев.

В свою очередь израильские военные заявили, что около 20 тысяч человек принимают участие в столкновениях с армией Израиля на границе сектора Газа. При этом в сторону израильских солдат летят гранаты.

"В настоящий момент около 20 тысяч человек участвуют в беспорядках в нескольких точках на границе с сектором Газа. Они жгут покрышки у пограничного ограждения и бросают гранаты и камни в военных", – говорится в заявлении армии.

В ответ израильские военные отвечают на беспорядки "инструментами разгона массовых протестов и огнем в соответствии с установленными правилами ведения огня".

Ранее в сентябре на границе Израиля и сектора Газа погиб палестинец и еще 54 получили ранения. Израильская армия заявила, что солдаты подверглись нападению со стороны палестинцев, которые бросали гранаты, горящие шины и камни.

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Источник: korrespondent.net