В Запорожской области осенью начала цвети сирень. Об этом в пятницу, 5 октября, пишет Голос Запорожья со ссылкой на соцсети.

Соответствующие снимки сделаны в Мелитополе. Цветущий куст сирени запечатлели горожане возле школы номер 13.

Cмотрите фотогалерею: В Запорожской области зацвела сирень

Ранее в Бердянске Запорожской области были замечены плодовые деревья, которые в октябре покрылись цветом.

Также сообщалось, что в конце августа перед Днем независимости в Киеве снова зацвели каштаны.

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Источник: korrespondent.net