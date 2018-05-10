В Луганской области, на окраине населенного пункта Станица Луганская, пограничники из состава Объединенных сил обнаружили тайник с боеприпасами. Об этом в пятницу, 5 октября, сообщает пресс-центр ООС в соцсети Facebook.

Отмечается, что 4 октября сотрудники пограничных оперативных подразделений совместно с военнослужащими Лисичанского пограничного отряда из состава ООС в одном из заброшенных зданий, которое находится в непосредственной близости от линии разграничения, обнаружили тайник с боеприпасами.

После детальной проверки правоохранители изъяли из тайника 12 выстрелов ВОГ-25, 930 патронов калибра 5,45 мм и 2,6 тыс. патронов калибра 7,62 мм.

Cмотрите фотогалерею: В Луганской области обнаружили тайник с боеприпасами

Ранее вблизи села Осиновое Луганской области обнаружили арсенал оружия и боеприпасов.

Также сообщалось, что в Торецке в тайнике нашли гранатомет и тысячу патронов.

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Источник: korrespondent.net