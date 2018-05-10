Сенцов написал новое письмо

Украинский режиссер Олег Сенцов, отбывающий наказание в российской тюрьме, написал письмо своей сестре Наталье Каплан. Об этом в пятницу, 5 октября, пишет Громадське.

Режиссер написал, что его еще на прошлой неделе должны были начать выводить из голодовки.

"Я вынужден завтра сняться с голодовки. К открытому письму мне добавить нечего. Меня еще на прошлой неделе должны были начать выводить из нее (с голодовки - ред.). Но я немного отсрочил, последнее обследование показало, что "полетели" внутренние органы. В сердце началась аритмия с ишемией, почки забились и в любой момент откажут, печень увеличилась и начала разлагаться, кишечник, мозг - там все", - говорится в письме.

Сенцов добавил, что "досадно проигрывать, но выбора ему не оставили.

"Я не хочу превращать это все в унизительное зрелище", - написал он.

Напомним, Сенцов прекращает голодовку с 6 октября.

Ранее о прекращении голодовки Сенцова сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний РФ.

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Источник: korrespondent.net