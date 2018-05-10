Супрун рассказала о пользе малины при простуде

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала, что чай с малиной не является панацеей при простуде, но может облегчить протекание болезни. Об этом в пятницу, 5 октября, она сообщила на своей странице в соцсети Facebook.

Супрун обращает внимание на то, что если болезни не вызваны или осложнены бактериальной инфекцией (для лечения которой нужны антибиотики), то человеку просто нужна полезная пища, препараты, снижающие температуру (парацетамол или ибупрофен) и теплое питье (и здесь пригодится малина).

"Бактериальную инфекцию дыхательных путей следует лечить антибиотиками, к которым возбудитель чувствителен, а не только горячим чаем. В случае длительного кашля, температуры и слабости - обратитесь к врачу и не занимайтесь самолечением. Народные методы не заменят полноценного лечения", - пишет и.о. министра здравоохранения.

По словам Супрун, чай с малиной поддерживает водный баланс. Малина также поддерживает иммунную систему, поскольку содержит флавоноиды, витамин С, а также немного сахара.



"Эти вещества необходимы иммунной системе, одновременно помогают бороться с болезнью. Кроме того, во время болезни часто отсутствует аппетит, теплый напиток с малиной - хорошее средство, чтобы немного подкормить организм", - напомнила и.о. министра.

Она проинформировала, что в составе малины также есть ацетилсалициловая кислота, которая помогает снизить лихорадку и воспаление.



"Именно поэтому малина также помогает облегчить симптомы простуды. Но помните, что малина - исключительно вспомогательное средство и не может заменить препараты, которые вам рекомендовал врач. Ведь хотя малина и может сбивать температуру, сложно определить, сколько нужно ее принять именно вам, чтобы достичь нужного результата. Кроме того, если у вас есть температура ниже 38 градусов, ее не стоит сбивать вообще. Ведь это является свидетельством иммунной реакции организма и начала борьбы с инфекцией", - почеркнула и.о. министра здравоохранения.

Ранее Супрун призвала украинцев чаще общаться с дедушками и бабушками.

Также она предложила украинцам лечить некоторые болезни прослушиванием музыки.

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Источник: korrespondent.net