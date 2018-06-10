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06. 10. 2018

В Саудовской Аравии изъяли у коррупционеров активы на 35 млрд долларов


В Саудовской Аравии изъятые у коррупционеров активы составили 35 миллиарда долларов. Об этом рассказал агентству Bloomberg наследный принц королевства Мухаммед бен Салман.
 
"Сорок процентов этой суммы поступили наличными и шестьдесят процентов в каких-либо активах", – сообщил он.
 
Напомним, в прошлом году власти Саудовской Аравии в рамках кампании по борьбе с коррупцией задержали 11 принцев, четыре министра и десятки других чиновников. В марте текущего года власти королевства вернули в казну более 100 миллиардов долларов от арестованных за коррупцию принцев.

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Источник: korrespondent.net

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