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06. 10. 2018

Юнкер предупредил об угрозе новой войны


Европейский Союз должен серьезно отнестись к переговорам о вступлении стран Западных Балкан в состав ЕС, в противном случае в регионе может начаться новая война. Об этом заявил председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, сообщает Bloomberg.
 
По его словам, власти ЕС должны рассмотреть идею предварительного присоединения для стран-кандидатов на вступление в Евросоюз, чтобы дать им надежду и помочь улучшить экономическую ситуацию еще до вступления.
 
"Если мы украдем перспективу присоединения у стран Западных Балкан, если в этом крайне сложном европейском регионе появится впечатление, что мы несерьезны, мы рано или поздно вновь столкнемся с тем, что было на Балканах в 1990", – сказал Юнкер.
 
Глава Еврокомиссии напомнил, что только два из шести государств, образовавшихся после распада Югославии, вступили в ЕС, это Словения и Хорватия. 
 
Напомним, в последние недели переговоры между Косово и Сербией о прекращении конфликта зашли в тупик. Сербия ввела режим боевой готовности армии, а спецназ Косово начал задерживать сербов. На пути в ЕС застряла и Македания, которая никак не может решить вопрос с названием страны.

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Источник: korrespondent.net

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