В Венесуэле заплатить за загранпаспорт можно будет только криптовалютой



В Венесуэле криптовалюта петро станет единственным платежным средством за выдачу загранпаспортов. Об этом заявил исполнительный вице-президент Дельси Родригес, передают зарубежные СМИ.

По его словам, с 1 ноября за паспорта нужно будет платить в петро, выдача нового паспорта будет стоить два петро, продление – один петро.

Курс петро приравнен к цене барреля добываемой в Венесуэле нефти и составляет около 60 долларов за единицу.

Напомним, в феврале Венесуэла выпустила в обращение криптовалюту Petro, обеспеченную нефтью. 20 августа в стране началась деноминация – с купюр убрали пять нулей и привязали новую валюту – суверенный боливар – к криптовалюте петро.

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Источник: korrespondent.net