74-летний бывший канцлер Германии Шредер женился на кореянке



Бывший канцлер Германии Герхард Шредер женился на переводчице из Южной Кореи 49-летней Ким Со Ен сообщает Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

Закрытое мероприятие прошло в фешенебельном отеле в центре Берлина. На свадьбе присутствовали президент Франк-Вальтер Штайнмайер с супругой, бывший глава МИД Зигмар Габриэль, вокалист группы Scorpions Клаус Майне и другие.



Шредер и Ким Со Ен расписались еще 2 мая в Сеуле. Однако, свадебная церемония прошла только 5 октября. Для 74-летнего политика этот брак стал пятым.



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Напомним, 18 августа состоялась свадьба главы МИД Австрии. На торжестве присутствовал президент России Владимир Путин.

Источник: korrespondent.net