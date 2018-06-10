Почти 400 палестинцев пострадали в столкновениях с армией Израиля



Три человека погибли и не менее 376 пострадали в результате стычек с израильской армией на границе сектора Газа, сообщает WAFA.



192 человека были доставлены в больницы, ранения семи из них оцениваются как тяжелые. Отмечается, что среди погибших – мальчик 12 лет.



Военные Израиля применяют против палестинцев огнестрельное оружие. В сторону израильских солдат летят гранаты.



Ранее сообщалось, что в результате столкновений с израильской армией на границе сектора Газа и Израиля погибли два палестинца. В августе Израиль закрыл единственный пункт пропуска на границе с сектором Газа.

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Источник: korrespondent.net