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06. 10. 2018

Почти 400 палестинцев пострадали в столкновениях с армией Израиля


Три человека погибли и не менее 376 пострадали в результате стычек с израильской армией на границе сектора Газа, сообщает WAFA.
 
192 человека были доставлены в больницы, ранения семи из них оцениваются как тяжелые. Отмечается, что среди погибших – мальчик 12 лет. 
 
Военные Израиля применяют против палестинцев огнестрельное оружие. В сторону израильских солдат летят гранаты.
 
Ранее сообщалось, что в результате столкновений с израильской армией на границе сектора Газа и Израиля погибли два палестинца. В августе Израиль закрыл единственный пункт пропуска на границе с сектором Газа.

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Источник: korrespondent.net

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