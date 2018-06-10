Самолет разбился в Австралии



Два человека пострадали в результате крушения легкомоторного самолета в австралийском штате Виктория, передает Herald Sun.

Самолет разбился около города Стауэлл. Пострадавших доставили в больницу, об их состоянии не сообщается. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее в США при заходе на посадку самолет развалился на части, а в Микронезии пассажирский самолет упал в воду.

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Источник: korrespondent.net