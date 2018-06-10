Трампу представили доклад об уязвимостях оборонно-промышленного комплекса



Министерство обороны США нашло 300 уязвимостей в американском военно-промышленном комплексе. Соответствующий доклад Пентагон представил президенту Дональду Трампу, сообщается на сайте Белого дома.

Министры обороны, торговли, энергетики и труда примут меры, чтобы устранить данные уязвимости.

"Администрация Трампа проводит активную политику для восстановления военной сферы с помощью увеличения финансирования на нужды обороны и модернизацию", – заявили в Белом доме.

Напомним, ранее в Пентагоне признали неспособность защититься от оружия Китая и России. Кроме того, Пентагон заподозрили в создании биологического оружия.

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Источник: korrespondent.net