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06. 10. 2018

Трампу представили доклад об уязвимостях оборонно-промышленного комплекса


Министерство обороны США нашло 300 уязвимостей в американском военно-промышленном комплексе. Соответствующий доклад Пентагон представил президенту Дональду Трампу, сообщается на сайте Белого дома.
 
Министры обороны, торговли, энергетики и труда примут меры, чтобы устранить данные уязвимости. 
 
"Администрация Трампа проводит активную политику для восстановления военной сферы с помощью увеличения финансирования на нужды обороны и модернизацию", – заявили в Белом доме. 
 
Напомним, ранее в Пентагоне признали неспособность защититься от оружия Китая и России. Кроме того, Пентагон заподозрили в создании биологического оружия.

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Источник: korrespondent.net

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