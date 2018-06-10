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06. 10. 2018

Землетрясение в Индонезии: погибли более 1600 человек


Число погибших в результате землетрясения и цунами в Индонезии увеличилось до 1648 человек. Об этом сообщает Detik News со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось о 1558 жертвах.

В настоящее время около 563 человек числятся пропавшими без вести. Точное количество пострадавших пока неизвестно.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,5 произошло 28 сентября у берегов Сулавеси. Подземные толчки привели к образованию цунами. 

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Источник: korrespondent.net

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