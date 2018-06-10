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06. 10. 2018

В Чикаго копа признали виновным в убийстве темнокожего подростка


В американском Чикаго суд признал полицейского виновным в убийстве 17-летнего темнокожего подростка, сообщает Associated Press.

Установлено, что в 2014 году полицейский застрелил подростка, потому что он якобы угрожал ему ножом.

После инцидента была опубликована видеозапись, на которой видно, как страж порядка открыл огонь по идущему посреди трассы подростку. Сотрудник правоохранительных органов выстрелил в подростка 16 раз.

Напомним, в прошлом году в американском штате Джорджия полицейские застрелили 21-летнего студента после того, как он отказался бросить нож. В Калифорнии полицейские застрелили угрожавшего им пневматическим пистолетом школьника.

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Источник: korrespondent.net

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