Итоги 05.10: Решение Сенцова и продажа NewsOne



РФ и Индия подписали контракт на поставку зенитно-ракетных комплексов



Россия заключила контракт на поставку зенитно-ракетных комплексов С-400 Триумф в Индию. Документ был подписан в ходе переговоров президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендра Моди в Дели. Речь идет о поставке пяти полков ЗРС С-400 Триумф, сумма сделки превышает 5 млрд долларов.

Объявлены лауреаты Нобелевской премии мира



В Осло были названы лауреаты Нобелевской премии мира. В этом году ее обладателями стали Денис Муквеге и Надя Мурад.



Денис Мукенгере Муквеге является основателем и директором госпиталя Панзи. В нем оказывают медицинскую помощь женщинам, пострадавшими от групповых изнасилований. Они, в частности, регулярно практиковались повстанцами в ходе конфликта в Киву (ДР Конго).



Надя Мурад Баси Таха является иракской правозащитницей. Деятельность ее призвана донести информацию об угрожающем положении езидских женщин на территории, подконтрольной ИГ, до международного сообщества.



Сенцов решил прекратить голодовку



Украинский режиссер Олег Сенцов, отбывающий наказание в российской тюрьме, прекращает голодовку с 6 октября. Об этом он написал в заявлении, которое передал через своего адвоката Дмитрия Динзе.



"В связи с критическим состоянием моего здоровья, а также начавшимися патологическими изменениями во внутренних органах, в самое ближайшее время ко мне запланировано применение принудительного питания. Мое мнение при этом уже не учитывается. Якобы я уже не в состоянии адекватно оценивать уровень здоровья и опасности ему грозящей. Насильственное кормление будет проводиться в рамках реанимационных мероприятий по спасению жизни пациента. В данных условиях я вынужден прекратить свою голодовку с завтрашнего дня, то есть с 6.10.18", - говорится в заявлении.



Он напомнил, что за 145 дней голодовки потерял 20 кг веса, "но цель так и не достигнута". "Я не хочу превращать это все в унизительное зрелище", - написал Сенцов.

Мураев продал телеканал NewsOne



Народный депутат Евгений Мураев, который до недавнего времени был владельцем телеканала NewsOne, заявил о его продаже народному депутату Тарасу Козаку (фракция Оппозиционный блок).

Лукашенко приказал перевооружить армию Беларуси



Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился вооружить армию страны собственными образцами вооружения и модернизируя имеющиеся. "Хорошо, сегодня Путин и другие, он понимает нас, я понимаю его. Мы вместе как-то действуем (и то не всегда). А что будет завтра? Поэтому надо иметь самое необходимое свое оружие - стрелковое, для мобильных войск технику - то, что мы можем создавать", - сказал он.



В СНБО отреагировали на просьбу Рады по телеканалам



Обращение Верховной Рады к СНБО о введении санкций против компаний, входящих в структуру собственности телеканалов 112 Украина и NewsOne, касается только их учредителей. Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, указал, что не видит никаких препятствий тому, чтобы обращение парламента было оперативно рассмотрено СНБО.

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Источник: korrespondent.net