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06. 10. 2018

NASA готовит первый за восемь лет запуск пилотируемого космического корабля

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA запланировало первый с 2011 года пилотируемый запуск космического корабля на июнь 2019 года.

Об этом говорится в сообщении, опублиованном в пятницу, 5 октября.

Это будет первый пилотируемый полет ракеты SpaceX к МКС. На август 2019 года запланирован пилотируемый полет к МКС космического корабля производства компании Boeing.

Ранее оба полета уже откладывались, однако в этот раз в NASA уверяют, что назначенные даты ближе к реальному графику.

"Тем не менее, сохраняется некоторая неопределенность относительно дат, и мы полагаем, что ближе к срокам запуска они могут измениться", – говорится в сообщениии.

Обе полетные миссия будут испытательными. Экипажи обоих космических кораблей проведут по две недели на борту МКС перед возвращением на Землю.

Напомним, в 2011 году США закрыли программу пилотируемых полетов к МКС. С 2011 года американцы летали на Международную космическую станцию на российских кораблях Союз.

Ранее в SpaceX сообщали, что первый полет космический корабль Dragon с астронавтами на борту состоится в апреле 2019 года. Тогда утверждалось, что компания согласовала с NASA запуск шаттла на МКС. Планировалось, что осуществят испытательный полет астронавты Боб Брекен и Дуг Херли.

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Источник: korrespondent.net

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