В Николаеве возле супермаркета произошла стрельба

В Николаеве правоохранители возбудили уголовное производство по факту ночной стрельбы, причастное к преступлению лицо задержали. Об этом сообщило региональное управление Нацполиции вечером в пятницу, 5 октября.

"В полицию поступило сообщение от мужчины о том, что возле супермаркета по улице Озерной в микрорайоне Намыв происходит конфликт между двумя мужчинами, один из которых достал из припаркованного рядом автомобиля оружие и осуществил несколько выстрелов. В этот момент оппонент вооруженного правонарушителя, испугавшись за свою жизнь, убежал, а тот, положив оружие назад к автомобилю, также оставил место происшествия. По словам свидетеля, водитель авто находился в нетрезвом состоянии", – говорится в сообщении.

Получив описание внешности злоумышленника и транспортного средства на котором он передвигался, правоохранители нашли эту машину в районе остановки общественного транспорта по улице Г.Карпенко. По требованию полицейских водитель оставил транспортное средство. При осмотре салона правоохранители обнаружили гладкоствольное ружье, на которое владелец предоставил разрешительные документы.

По данному факту следователи начали уголовное производство по статье о хулиганстве (ч.4 ст.296 УК Украины). Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет. Сейчас продолжаются следственные действия. Решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении в преступлении.

Ранее в Харькове сотрудники полиции задержали 48-летнего местного жителя, который в нетрезвом состоянии открыл стрельбу по киоску.

А в Мелитополе задержали мужчину, который стрелял с балкона многоэтажного жилого дома на улице Байбулатова. Мужчина вел огонь из охотничьего ружье ТОЗ-Б 16 калибра.

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Источник: korrespondent.net