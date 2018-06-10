В США проведут решающие испытания F-35 перед массовым производством

Пентагон одобрил проведение в ноябре полноценных войсковых оценочных испытаний истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 Lightning II перед началом производства самолетов в полном объеме.
Об этом решении заместителя министра обороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд проинформировал ее пресс-секретарь подполковник Майк Эндрюс, сообщает ТАСС в пятницу, 5 октября.
Отмечается, что данный шаг является одним из наиболее значительных в программе разработки и закупки F-35 перед началом массового производства, запланированного на лето 2019 года, в случае если испытания пройдут успешно.
Заместитель министра обороны Эллен Лорд провела обзор проверки оперативной готовности, который оценил готовность системы F-35 и вспомогательных ресурсов, необходимых для выполнения плана эксплуатационных испытаний, – отметил подполковник. – Лорд подтвердила готовность перехода к эксплуатационным испытаниям, согласившись с рекомендацией директора отдела минобороны США по реализации программы разработки и закупки F-35 (вице-адмирала Матиаса Уинтера) о его планах начать (испытания) в середине ноября.
Более 320 F-35 уже эксплуатируются на 15 авиабазах по всему миру, однако Пентагон и производитель истребителей военно-промышленная корпорация Lockheed Martin продолжают бороться над ликвидацией многочисленных, как отмечают американские СМИ, недостатков самолета, включая его сложное программное обеспечение.
Согласно американскому законодательству, F-35 должен пройти полноценные войсковые испытания с целью продемонстрировать, что он эффективен в оперативном отношении и подходит для борьбы с различными угрозами, в том числе и системами ПВО, прежде чем Пентагон сможет купить значительную часть из запланированных 2456 самолетов.
По данным агентства Bloomberg, предстоящие испытания оценят потенциал самолета против самых современных российских, сирийских, китайских и иранских самолетов и таких зенитных ракетных систем, как С-400 и С-300.
На прошлой неделе сообщалось, что военно-воздушные силы США впервые применили F-35 в боевых условиях. Самолеты поднялись с палубы авианосца USS Essex и нанесли первый боевой удар по позициям боевиков Талибана в провинции Кандагар в Афганистане.
Ранее в Норвегии прошла имитация боя истребителей пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II. Было опубликовано видео учений.
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Источник: korrespondent.net
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