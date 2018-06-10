Сутки в ООС: 19 обстрелов, двое раненых

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки 19 раз обстреляли позиции украинских военных, в том числе семь раз из вооружения, запрещенного Минскими соглашениями. Ранения получили два бойца ВСУ.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в субботу, 6 октября.
За прошедшие сутки обстреливались позиции в районах населенных пунктов Крымское, Свободного, Камышевахи, Троицкого, Луганского, Шумов, Марьинки, Новотроицкого, Павлополя, Гнутово, Водяного и Широкино.
Незаконные вооруженные формирования вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"Позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Троицкое противник обстрелял из минометов 120-го и 82-го калибра, а по опорным пунктам у Луганского применял минометы калибра 120 мм и дважды – калибра 82 мм. Также из минометов 82-го калибра враг вел прицельный огонь по позициям наших войск вблизи Павлополя и Гнутово", – говорится в сообщении.
Кроме того сепаратисты применяли вооружения БМП по защитникам Крымского, Луганского и Павлополя, а по защитникам Камышевахи – противотанковый ракетный комплекс.
По данным украинской разведки, за прошедшие сутки два сепаратиста уничтожены и семеро ранены.
С начала нынешних суток противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстрелял позиции ООС вблизи Широкино и Водяного на Ммариупольском направлении. Тяжелое вооружение не применялось.
Напомним, за сутки 4 октября сепаратисты 20 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Пять раз применялось оружие, запрещенное Минскими договоренностями. Тогда были ранены трое военных.
Также сообщалось, что в результате артиллерийского обстрела сепаратистов был обесточен поселок Крымское в Луганской области.
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Источник: korrespondent.net
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