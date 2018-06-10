В Южной Корее отменили из-за тайфуна сотни авиарейсов

Более 270 авиарейсов, запланированных на субботу, отменены в Южной Корее из-за тайфуна Конг-рей. Об этом сообщает Yonhap 6 октября со ссылкой на министерство государственных территорий, инфраструктуры и транспорта страны.
Как уточняет агентство, всего отменены 276 авиарейсов, при этом 123 – из международного аэропорта Чеджу на юге страны. Из-за тайфуна рейсы в Японию и Китай откладываются. Ожидается, что аэропорт Чеджу сможет возобновить свою работу в течение дня.
Предполагается, что тайфун обрушится на южное побережье страны сегодня днем. Максимальная скорость ветра в его эпицентре составляет 32 м/с.
Конг-рей стал 25-м по счету тайфуном, который образовался в Тихом океане в этом сезоне. Его название пришло из кхмерской легенды и переводится как "красивая девушка".
Накануне сообщалось, что Конг-рей стал причиной отмены более 200 рейсов в Японии. В Шанхае в связи с приближением тайфуна объявлено штормовое предупреждение, а в его международном аэропорту Пудун отменены по меньшей мере 48 рейсов.
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Источник: korrespondent.net
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