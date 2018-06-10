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06. 10. 2018

В Лаосе нашли сотни фигурок Будды, которым две тысячи лет

Сотни фигурок Будды и другие реликвии возрастом около двух тысяч лет были найдены в лаосской провинции Саваннакхет при реставрации ступы Тад Инг Ханг. Об этом сообщает Vientiane Times.

Размер фигурок Будды – от восьми до десяти сантиметров. Они сделаны из золота, серебра, бронзы, дерева и других материалов. Эта находка – первое за много лет крупное археологическое открытие в Саваннакхете.

Богато украшенная ступа XVI века – Тад Инг Ханг – высотой около девяти метров является местом поклонения для буддистов. По преданию в ней сохранился отпечаток позвоночника Будды.

Ранее в Марокко нашли нож из кости, возраст которого 90 000 лет. Находку обнаружили в пещере Дар-эс-Солтан 1 еще в 2012 году, но все это время его исследовали в лабораторных условиях.

Также сообщалось, что археологи заявили о сенсационной находке возле Софии Киевской.

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Источник: korrespondent.net

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