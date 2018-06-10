На Галапагосских островах украли более сотни гигантских черепах

Свыше 120 слоновых черепах были похищены с территории национального парка Галапагосских островов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство окружающей среды Эквадора в субботу, 6 октября.

По данным ведомства, дирекция национального парка Галапагосских островов сообщила 27 сентября прокуратуре Санта Круса о похищении в общей сложности 123 черепах, выращенных в сневоле в центре Арнальдо Туписы на острове Исабела. Речь идет о представителях вида слоновая черепаха Гюнтера и пещерная слоновая черепаха, находящихся под угрозой исчезновения.

Власти ведут предварительное расследование по статье уголовного кодекса о преступлениях против дикой флоры и фауны, оно носит закрытый характер.

Центр Арнальдо Туписы был создан в 1993 году на острове Исабела и имеет зону для воспроизводства гигантских черепах.

Ранее в японском городе Окаяма гигантская черепаха на две недели сбежала из зоопарка. Животное по кличке Абу было обнаружено в 140 метрах от него целым и невредимым.

А в Таиланде умерла морская черепаха, из желудка которой извлекли 915 монет общим весом в пять килограммов.

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Источник: korrespondent.net