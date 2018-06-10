Лента RSS
Подписаться на ленту
06 октября 2018, суббота, 12:25
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,16
  • € 2,48
06. 10. 2018

На Галапагосских островах украли более сотни гигантских черепах

Свыше 120 слоновых черепах были похищены с территории национального парка Галапагосских островов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство окружающей среды Эквадора в субботу, 6 октября.

По данным ведомства, дирекция национального парка Галапагосских островов сообщила 27 сентября прокуратуре Санта Круса о похищении в общей сложности 123 черепах, выращенных в сневоле в центре Арнальдо Туписы на острове Исабела. Речь идет о представителях вида слоновая черепаха Гюнтера и пещерная слоновая черепаха, находящихся под угрозой исчезновения.

Власти ведут предварительное расследование по статье уголовного кодекса о преступлениях против дикой флоры и фауны, оно носит закрытый характер.

Центр Арнальдо Туписы был создан в 1993 году на острове Исабела и имеет зону для воспроизводства гигантских черепах.

Ранее в японском городе Окаяма гигантская черепаха на две недели сбежала из зоопарка. Животное по кличке Абу было обнаружено в 140 метрах от него целым и невредимым.

А в Таиланде умерла морская черепаха, из желудка которой извлекли 915 монет общим весом в пять килограммов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Рабам в Египте платили пенсию?
- Нет.
- А в Риме?
- Тоже нет.
- Теперь вы видите, что в вопросах пенсионной реформы мы руководствуемся зарубежным опытом?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Запрет на купание в водоемах

А вы соблюдаете запреты на купание в водоемах?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.