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06. 10. 2018

Под Харьковом товарняк сбил насмерть мужчину

В поселке Покотиловка Харьковской области на одноименной железнодорожной станции в ночь на субботу грузовой поезд наехал на 51-летнего мужчину, который сидел на рельсах.

Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в субботу, 6 октября.

"Машинист применил экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось... Пострадавший от полученных травм погиб", – говорится в сообщении.

Из-за происшествия движение транспорта останавливалось на 50 минут.

Решается вопрос о внесении сведений о случившемся в Единый реестр досудебных расследований.

Ранее на этой неделе на станции Мироновка в Киевской области под колесами скоростного поезда Киев – Запорожье погибла 61-летняя женщина. Она пыталась переехать пути на мопеде по пешеходному переходу и двигалась на красный свет.

А в Мукачево на железнодорожном вокзале мужчина покончил жизнь самоубийством, бросившись под пассажирский поезд Ужгород-Одесса.

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Источник: korrespondent.net

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