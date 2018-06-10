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06. 10. 2018

В Румынии начался референдум относительно однополых браков

В Румынии в субботу, 6 октября, начался двухдневный референдум, на котором граждане должны определить должна ли конституция содержать определение брака как союза между "мужчиной и женщиной". Сейчас в основном законе используется гендерно нейтральный термин "супруги".

Отмечается, что инициатива по изменению определения брака в конституции имеет широкую поддержку в консервативных политических и религиозных кругах. Движение Коалиция за семью собрало в стране с населением 20 млн человек 3 млн подписей с требованием к политикам изменить конституцию.

Если граждане на референдуме поддержат это изменение, это исключит возможность разрешения однополых браков в будущем.

Результаты референдума будут действительными, если явка на нем составит не менее 30%. Окончательные результаты ожидаются в понедельник, 8 октября.

Румыния декриминализировала гомосексуальность в 2001 году, но законодательством там не закреплено никакой формы союза для однополых пар.

Ранее сообщалось, что Конституционный суд Румынии постановил, что гомосексуальные пары должны иметь те же права на частную и семейную жизнь, что и гетеросексуальные.

Источник: Украинская служба Deutsche Welle

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Источник: korrespondent.net

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