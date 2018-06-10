Два азербайджанца пытались попасть в Украину за 200 долларов

Двое граждан Азербайджана пытались незаконно попасть на украинскую территорию, предложив взятку пограничникам. Об этом сообщает Госпогранслужба в субботу, 6 октября.

Отмечается, что мужчины 1985 и 1995 годов рождения направлялись пешком на вход в Украину через пункт пропуска Гоптовка в Харьковской области.

"Во время проведения паспортного контроля, сотрудники Харьковского пограничного отряда выяснили, что иностранцам запрещен въезд в нашу страну. Чтобы "уладить" вопрос мужчины попытались подкупить пограничников, предложив денежное вознаграждение в размере 200 долларов за содействие в беспрепятственном пересечении границы", – говорится в сообщении.

Пограничники от неправомерной выгоды отказались, а факт дачи взятки задокументировали и проинформировали о нем правоохранительные органы.

Ранее в киевском аэропорту Борисполь правоохранители задержали гражданина Туниса, который пытался за взятку в 500 долларов незаконно проникнуть в Украину.

Также в Борисполе задержали гражданина Таджикистана, который прилетел рейсом из Алматы. Он пытался попасть в Украину за взятку в 100 долларов.

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Источник: korrespondent.net