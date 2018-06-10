Amnesty: Принудительное кормление Сенцова – пытка

Принудительное кормление осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова недопустимо. Об этом заявила правозащитная организация Amnesty International в Украине, сообщает Крым.Реалии в субботу, 6 октября.

"Мы заявляем о недопустимости принудительного кормления, которое фактически является разновидностью пытки, и требуем предоставления Олегу своевременной и эффективной медицинской помощи. Мы продолжаем требовать его немедленного освобождения из тюрьмы!" – говорится в сообщении.

Накануне Олег Сенцов заявил о прекращении голодовки с 6 октября. Она продолжалась 145 дней. По словам Сенцова, в случае ее продолжения к нему применили бы принудительное питание из-за критического состояния его здоровья и паталогическими изменениями во внутренних органах.

Напомним, 14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех удерживаемых Россией украинских заключенных. За эти почти три месяца он пережил несколько кризисов голодовки, однако отказывался прекратить.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net