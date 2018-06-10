Парубий заявил о нехватке голосов в Раде для переименования двух областей

В Верховной Раде откладывается рассмотрение законопроектов об изменениях в Конституцию Украины о переименовании Днепропетровской и Кировоградской областей. Еще не все фракции определились с их поддержкой.

Об этом сказал председатель Верховной Рады Андрей Парубий, сообщает Интерфакс-Украина в субботу, 6 октября.

"Есть организационная часть... есть и политическая часть – не все фракции ещё приняли окончательное решение о поддержке этих законопроектов... Для меня чрезвычайно важно, чтобы когда эти вопросы будут рассматриваться в зале, у нас было гарантировано 226 голосов. Я убежден, что названия еще недокоммунизированных областей должны быть изменены. И я готов ещё неделю подождать, чтобы фракции определились, провели внутренние дискуссии", – сказал Парубий.

Он подчеркнул, что переименование областей не отложено "в долгий ящик" – просто идет поиск необходимых 226 голосов для направления соответствующих законопроектов в Конституционный суд.

Парубий считает, что в ближайшие недели такие голоса будут найдены, но не стал называть фракции, которые пока отказываются голосовать за эти инициативы, но отметил, что в нескольких фракциях идут дискуссии.

"Приведу пример. Ряд депутатов считает, что переименование (Днепропетровской – ред.) области должно быть на Днепровскую. В законопроекте – на Сичеславскую. И было бы глупо, если бы мы в дискуссии между Днепровской и Сичеславской не приняли решения вовсе", – пояснил спикер.

При этом, по словам спикера, относительно переименования Кировоградской области в Кропивницкую у парламентариев меньше расхождений позиций.

Напомним, в июле комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия поддержал переименование Днепропетровской и Кировоградской областей.

Группа из более 150 народных депутатов подала законопроект о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую в апреле. Документ о переименовании Кировоградской области в Кропивницкую был подан в мае.

Ранее эти законопроекты поддержал парламентский комитет по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления.

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Источник: korrespondent.net