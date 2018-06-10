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06. 10. 2018

Во Львовской области протестующие перекрыли трассу

Во Львовской области в субботу, 6 октября, несколько десятков человек перекрыли трассу Львов - Сходница. Об этом сообщает Zaxid.net.

Отмечается, что около 80 человек с 9:30 перекрыли в Бориславе Львовской области ул. Степана Бандеры, через которую проходит трасса Львов - Сходница.

Участники акции протеста требуют проведения ремонта трассы.

Cмотрите фотогалерею: Во Львовской области протестующие перекрыли трассу

Ранее в селе Софиевка Черкасской области перекрыли трассу на Киев.

Также сообщалось, что жители сел Люта и Вышка перекрыли дорогу Ужгород-Львов.

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Источник: korrespondent.net

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