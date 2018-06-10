Массовое отравление в Хмельницкой области: открыто уголовное производство

По факту массового отравления детей и взрослых в одном из дошкольных учреждений города Нетешин Хмельницкой области следователи открыли уголовное производство. Об этом в субботу, 6 октября, сообщает пресс-служба областного управления полиции.

Известно, что дети в возрасте от 3 до 6 лет с симптомами отравления начали поступать в больницы города еще с вечера 3 октября, а по состоянию на 6 октября в больницах Нетешина пребывают 22 воспитанника детсада и трое взрослых.

Производство открыто по статье о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.

Санкция статьи предусматривает ответственность в виде штрафа до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет.

На данный момент назначен ряд экспертиз с целью установления причин отравления.

Ранее сообщалось, что в детсаду Львовской области отравились пять детей.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net