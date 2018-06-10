В Нью-Йорке открыли пентхаус для Instagram-блогеров

В Нью-Йорке открыли специальный пентхаус для фотосессий в Instagram. Об этом в пятницу, 5 октября, пишет Business Insider.
Площадь пентхауса - 2400 кв. футов. Его можно снять только для фотосессий.
Месячная аренда квартиры стоит 15 тысяч долларов.
В квартире высокие деревянные потолки и выход на крышу. Блогеров также привлекают розовый диван и безупречно белые стены.
Как сообщила автор идеи, 35-летняя Вики Сегар, в общении с популярными блогерами часто слышала жалобы, как им тяжело найти хороший фон для снимков и коротких видеороликов, им даже приходилось устраивать "тайные" фотосессии в дорогих мебельных магазинах. Именно поэтому к ней пришла такая идея.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Recently I discovered @btemptdbras and haven’t been happier: I couldn't even imagine that the bra can be so comfy as this Future Foundation bra. It is my everyday essential now. Wearing it from early mornings till late nights, and it feels like a second skin. Head to my IG Stories for a closer look and a link to shop and try it out for yourself. #MyBtemptd #ad
Публикация от NYC Blogger • Natalia• (@nata_allbuenothings)
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Carbs don’t count on Sundays, right? 🍰 More on my cosy new sweatshirt & this adorable interior by @wayfair Design Services on my stories now ☺️ Thank you @villagemarketing for having me 💕
Публикация от Cheralee Lyle (@cheraleelyle)
Ранее сообщалось, что в отеле The Mark на Мэдисон-авеню в районе Манхэттена открылся самый дорогой в мире пентхаус.
Также сообщалось, что The Telegraph составила рейтинг самых дорогих отельных номеров в мире.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Европарламент призвал Минск снять обвинения с фигурантов "дела БелТА"
Ситуация со свободой СМИ в Беларуси продолжает ухудшаться, что подтверждается "серьезным преследованием независимых новостных порталов и журналистов". Об этом говорится в резолюции Европарламента от 4 октября.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Лукашенко объявил благодарность БелТА
Президент Беларуси Александр Лукашекно объявил благодарность сотрудникам государственного Белорусского телеграфного агентства (БелТА), которое этим летом стало инициатором задержания ряда журналистов негосударственных изданий за несанкционированное пользование платной новостной лентой агентства.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Мингорисполком не разрешил Марш солидарности с журналистами
Мингорисполком отказал в разрешении на проведение в Минске 15 сентября марша солидарности с журналистами. Об этом сообщил сопредседатель оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский. «Заявка якобы не соответствует перечню разрешенных мест для проведения мероприятий», - отметил он.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Фигурантам «дела БелТА» запретили покидать Беларусь
27 августа стало известно, что журналистам ряда СМИ, которые являются подозреваемыми по «делу БелТА», запретили покидать Беларусь. По последним данным, пяти журналистам временно ограничили выезд из республики.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Министр информации Беларуси хочет взяться за фрилансеров
Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич намерен вернуться «к терминологии в отношении участников медийного пространства». «Надо вернуться к рассмотрению самого термина «фрилансер», – заявил он в интервью программе «Неделя» на СТВ.