В Нью-Йорке открыли пентхаус для Instagram-блогеров

В Нью-Йорке открыли специальный пентхаус для фотосессий в Instagram. Об этом в пятницу, 5 октября, пишет Business Insider.

Площадь пентхауса - 2400 кв. футов. Его можно снять только для фотосессий.

Месячная аренда квартиры стоит 15 тысяч долларов.

В квартире высокие деревянные потолки и выход на крышу. Блогеров также привлекают розовый диван и безупречно белые стены.

Как сообщила автор идеи, 35-летняя Вики Сегар, в общении с популярными блогерами часто слышала жалобы, как им тяжело найти хороший фон для снимков и коротких видеороликов, им даже приходилось устраивать "тайные" фотосессии в дорогих мебельных магазинах. Именно поэтому к ней пришла такая идея.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Recently I discovered @btemptdbras and haven’t been happier: I couldn't even imagine that the bra can be so comfy as this Future Foundation bra. It is my everyday essential now. Wearing it from early mornings till late nights, and it feels like a second skin. Head to my IG Stories for a closer look and a link to shop and try it out for yourself. #MyBtemptd #ad Публикация от NYC Blogger • Natalia• (@nata_allbuenothings) 17 Сен 2018 в 8:52 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Carbs don’t count on Sundays, right? 🍰 More on my cosy new sweatshirt & this adorable interior by @wayfair Design Services on my stories now ☺️ Thank you @villagemarketing for having me 💕 Публикация от Cheralee Lyle (@cheraleelyle) 23 Сен 2018 в 4:21 PDT

Ранее сообщалось, что в отеле The Mark на Мэдисон-авеню в районе Манхэттена открылся самый дорогой в мире пентхаус.

Также сообщалось, что The Telegraph составила рейтинг самых дорогих отельных номеров в мире.

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Источник: korrespondent.net