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06. 10. 2018

Опубликовано письмо Клыха Сенцову

Появилось письмо, которое осужденный в России украинец Станислав Клых адресовал украинскому режиссеру Олегу Сенцову. Письмо в субботу, 6 октября, на своей странице в соцсети Facebook опубликовала координатор медийной инициативы за права человека Мария Томак.
 
В письме Клых отмечает, что следит за сообщениями о состоянии здоровья Сенцова, благодарит за листовки, которые он получил от режиссера в Грозном, и желает Сенцову вернуться к своим детям.
 
"Смерти мы не нужны, ты нужен своей маме и детям. Я тебя не буду осуждать, если ты прекратишь голодовку, но, тем не менее, понимаю, что все это достало, особенно обещания скорейшего освобождения в письмах. Я такие письма тоже получаю, и это так же раздражает, как и тебя, но нужно понимать, что люди, которые со всего мира пишут письма, желают нам добра", - говорится в письме.
 

Cмотрите фотогалерею: Опубликовано письмо Клыха Сенцову

 
 
Напомним, письмо Клых передал через свою маму в конце сентября.
 
Накануне Олег Сенцов заявил о прекращении голодовки с 6 октября.
 
 

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Источник: korrespondent.net

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