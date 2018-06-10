Появилось письмо, которое осужденный в России украинец Станислав Клых адресовал украинскому режиссеру Олегу Сенцову. Письмо в субботу, 6 октября, на своей странице в соцсети Facebook опубликовала координатор медийной инициативы за права человека Мария Томак.

В письме Клых отмечает, что следит за сообщениями о состоянии здоровья Сенцова, благодарит за листовки, которые он получил от режиссера в Грозном, и желает Сенцову вернуться к своим детям.

"Смерти мы не нужны, ты нужен своей маме и детям. Я тебя не буду осуждать, если ты прекратишь голодовку, но, тем не менее, понимаю, что все это достало, особенно обещания скорейшего освобождения в письмах. Я такие письма тоже получаю, и это так же раздражает, как и тебя, но нужно понимать, что люди, которые со всего мира пишут письма, желают нам добра", - говорится в письме.

Cмотрите фотогалерею: Опубликовано письмо Клыха Сенцову

Напомним, письмо Клых передал через свою маму в конце сентября.

Накануне Олег Сенцов заявил о прекращении голодовки с 6 октября.

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Источник: korrespondent.net