В Ираке произошло два теракта, есть жертвы

В провинции Салах-эд-Дин и городе Фаллуджа, к западу от столицы Ирака Багдада, прогремели два взрыва. В результате есть погибший и травмированные. Об этом в субботу, 6 октября, сообщает AP.

Издание со ссылкой на местных правоохранителей пишет, что две бомбы взорвались в бывших опорных пунктах группировки Исламское государствов центральной части Ирака, в результате чего погиб один человек и ранены минимум 16человек.

Первый взрыв произошел в городе Фаллуджа к западу от Багдада, где взорвалась припаркованная машина. Ранения получили двое охранников и трое мирных жителей. Вторая атака была нацелена на автобус, который перевозил сотрудниковнефтеперерабатывающего завода Аль-Синияв районе Бейджи в провинции Салах-эд-Дин.

По информации полицейских, в результате второго взрыва погиб один человек и ранены еще 11 человек. Нападение произошло на автомагистрали Бейджи к северу от Багдада.

Пока ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за взрывы.

Напомним, в конце сентября в иранском городе Ахваз произошел теракт. Жертвами стали 10 человек, в том числе журналист. По посленим данным, число жертв выросло до 29 человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net