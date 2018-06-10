В Ираке произошло два теракта, есть жертвы

В провинции Салах-эд-Дин и городе Фаллуджа, к западу от столицы Ирака Багдада, прогремели два взрыва. В результате есть погибший и травмированные. Об этом в субботу, 6 октября, сообщает AP.
Издание со ссылкой на местных правоохранителей пишет, что две бомбы взорвались в бывших опорных пунктах группировки Исламское государствов центральной части Ирака, в результате чего погиб один человек и ранены минимум 16человек.
Первый взрыв произошел в городе Фаллуджа к западу от Багдада, где взорвалась припаркованная машина. Ранения получили двое охранников и трое мирных жителей. Вторая атака была нацелена на автобус, который перевозил сотрудниковнефтеперерабатывающего завода Аль-Синияв районе Бейджи в провинции Салах-эд-Дин.
По информации полицейских, в результате второго взрыва погиб один человек и ранены еще 11 человек. Нападение произошло на автомагистрали Бейджи к северу от Багдада.
Пока ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за взрывы.
Напомним, в конце сентября в иранском городе Ахваз произошел теракт. Жертвами стали 10 человек, в том числе журналист. По посленим данным, число жертв выросло до 29 человек.
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Источник: korrespondent.net
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