В Черкасской области загорелся автобус с пассажирами

Автобус, следовавший из Черкасс в село Степное Черкасской области в пятницу, 5 октября, загорелся во время движения загорелся. Об этом пишет vikka.ua со ссылкой на очевидцев.

Происшествие случилось на автодороге между селом Малеевка и пгт Чернобайоколо семи часов вечера.

Водителю удалось самостоятельно ликвидировать возгорание и продолжить движение.

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Источник: korrespondent.net