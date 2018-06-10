Молдаванин пытался ввезти в Украину боеприпасы

Молдаванин через границу в Одесской области перевозил боеприпасы, тепловизор и глушитель. Об этом в субботу, 6 октября, сообщается на сайте ГПСУ.
По данным ведомства, гражданин Молдовы планировал пересечь границу в Одесской области автомобилем Mitsubishi Pajero.
"Однако в отношении него пограничные инспекторы уже имели информацию от сотрудников оперативно-розыскных подразделений ведомства о возможном перемещении оружия или боеприпасов", - говорится в сообщении.
Во время проверки пограничники вместе с представителями таможни в салоне авто среди вещей обнаружили 40 патронов калибра 7,62 мм, а в багажном отделении нашли тепловизор, бинокль и глушитель.
По данному факту уведомлены правоохранительные органы. Все обнаруженные предметы изъяты. Теперь мужчине придется давать объяснения сотрудникам Нацполиции в Одесской области.
Ранее в Украину пытались незаконно ввезти пневматическое оружие и пули к нему.
Также накануне львовские таможенники обнаружили 67 телефонов IPhone X max и 23 штук наушников AirPods в пункте Рава-Русская-Гребенное.
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Источник: korrespondent.net
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