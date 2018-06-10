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06. 10. 2018

В Конго горит нефтяной танкер, более 50 погибших

В Демократической Республике Конго из-за аварии загорелся нефтяной танкер. Погибли 50 человек, 100 человек получили ожоги. Об этом в субботу, 6 октября, сообщает агентство AFP в соцсети Twitter, ссылаясь на местного чиновника.
 
Отмечается, что танкер столкнулся с другим транспортным средством.
 
"Около 50 погибли, 100 человек получили ожоги из-за аварии нефтяного танкера в Республике Конго", - говорится в сообщении.
 
Причины возгорания неизвестны.
 

BREAKING Around 50 killed, 100 suffer burns in oil tanker road crash in DR Congo: official pic.twitter.com/lCmEr6nysA

— AFP news agency (@AFP) 6 октября 2018 г.
 
 

#Congo: 50 killed, over 100 injured with severe burning in fuel tanker crash near #Kisantu (southern-west #DRC, 130km from the capital Kinshasa). This is how those burned are being transported... https://t.co/T2jhBARtj5 pic.twitter.com/8YLtpIfFDx

— LUCHA (@luchaRDC) 6 октября 2018 г.
 
 

Fuel tanker crash kills 50 in Congo https://t.co/ddJwphCejG pic.twitter.com/K68NMczliI

— Wetinhappen Magazine (@Wetinhappen) 6 октября 2018 г.
 
 
Ранее у берегов японской префектуры Тиба загорелся танкер с грузом нефти.
 
Также ранее у берегов Южной Кореи загорелся танкер.
 
 

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Источник: korrespondent.net

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