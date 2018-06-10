В Конго горит нефтяной танкер, более 50 погибших

В Демократической Республике Конго из-за аварии загорелся нефтяной танкер. Погибли 50 человек, 100 человек получили ожоги. Об этом в субботу, 6 октября, сообщает агентство AFP в соцсети Twitter, ссылаясь на местного чиновника.

Отмечается, что танкер столкнулся с другим транспортным средством.

"Около 50 погибли, 100 человек получили ожоги из-за аварии нефтяного танкера в Республике Конго", - говорится в сообщении.

Причины возгорания неизвестны.

BREAKING Around 50 killed, 100 suffer burns in oil tanker road crash in DR Congo: official pic.twitter.com/lCmEr6nysA — AFP news agency (@AFP) 6 октября 2018 г.

#Congo: 50 killed, over 100 injured with severe burning in fuel tanker crash near #Kisantu (southern-west #DRC, 130km from the capital Kinshasa). This is how those burned are being transported... https://t.co/T2jhBARtj5 pic.twitter.com/8YLtpIfFDx — LUCHA (@luchaRDC) 6 октября 2018 г.

Fuel tanker crash kills 50 in Congo https://t.co/ddJwphCejG pic.twitter.com/K68NMczliI — Wetinhappen Magazine (@Wetinhappen) 6 октября 2018 г.

Ранее у берегов японской префектуры Тиба загорелся танкер с грузом нефти.

Также ранее у берегов Южной Кореи загорелся танкер.

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Источник: korrespondent.net