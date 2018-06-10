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06. 10. 2018

Украинцам обещают заморозки

В Украине ночью в воскресенье, 7 октября, ожидаются заморозки. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Отмечается, что в восточных регионах, Днепропетровской и Запорожской областях на поверхности почвы местами ожидаются заморозки до -3 градусов.

В то же время сообщается, что 7 и 8 октября в Одесской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Напомним, на выходных, 6 и 7 октября, по данным Укргидрометцентра, на всей территории страны будет сухо и солнечно, местами температура поднимется до +20 градусов.

Также сообщалось, что нынешней зимой будут наблюдаться резкие перепады температуры.

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Источник: korrespondent.net

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