Протестующие разблокировали трассу Львов - Сходница

Протестующие около 16:00 в субботу, 6 октября, разблокировали трассу Львов - Сходница. Об этом пишут Українські Новини со ссылкой напредставителя протестующих.

По его словам, акция протеста прошла без конфликтов и имела предупредительный характер.

Жители Сходницы требуют ремонта участка трассы между Бориславом и Сходницей, который находится в плачевном состоянии.

Люди обвиняют Кабмин в затягивании начала ремонтных работ, которые должны были стартовать еще в 2017 году.

Напомним, утром 6 октября несколько десятков человек перекрыли трассу Львов - Сходница.

Также ранее в Черкасской области перекрыли трассу на Киев.

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Источник: korrespondent.net