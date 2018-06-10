В Донецкой области выросло число больных туберкулезом - врач

В Донецкой области увеличивается количество больных туберкулезом. Об этом в эфире телеканала UA: ДОНБАС заявила главный внештатный фтизиатр Департамента здравоохранения Донецкой ОГА Наталья Клименко, пишет Новое время в субботу, 6 октября.

По словам Клименко, из-за военных действий на Донбассе количество заболевших туберкулезом растет. Так, за 6 месяцев 2018 года по темпам роста заболеваемости Донецкую область обошла только Луганская.

Также сообщается, что по сравнению с предыдущим годом за этот период в Донецкой области уровень заболеваемости вырос на 10%.

"Нынешний областной центр Донецкой области - Краматорск, всегда считался благополучным по уровню заболеваемости городом, но, учитывая хронический стресс из-за конфликта на Донбассе, эти показатели ухудшаются", - сообщила Клименко.

Наибольшее количество заболевших зафиксировано в Мариуполе и Доброполье. Это связано в том числе с миграционным фактором, который усилился из-за военных действий на Донбассе.

Напомним, об угрозе вспышки туберкулеза на Донбассе предупреждал спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер.

По состоянию на сентябрь, Украина вошла в пятерку стран с самым высоким количеством зарегистрированных случаев туберкулеза с расширенной резистентностью.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net