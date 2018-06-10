Во Львовской области в Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного завершились международные учения Светлая Лавина-2018 с участием подразделений многонационального инженерного батальона Тиса. Об этом в субботу, 6 октября, сообщает Генштаб ВСУ на своей странице в соцсети Facebook.

"Военнослужащие вооруженных сил Румынии, Словакии, Венгрии и Украины совершенствовали навыки по применению многонационального инженерного батальона Тиса при ликвидации последствий стихийного бедствия в бассейне реки Тиса", - говорится в сообщении.

Участники в условиях, максимально приближенных к реальным, на практике усовершенствовали свои навыки, отрабатывали слаженность между многонациональными подразделениями.

"Особенностью учений было то, что мы впервые соединяем два моста разных типов: тяжелый механизированный и понтонный, отрабатываем вопрос эвакуации пострадавших с острова с помощью вертолета, а также эвакуации техники и имущества из подтопленных территорий", - отметил заместитель командующего войсками оперативного командования Запад генерал-майор Олег Микац.

Cмотрите фотогалерею: На Львовщине завершились межнациональные учения

Напомним, ВСУ примут участие в одних из крупнейших в истории НАТО стратегически-военных учениях Trident Juncture-2018.

Также сообщалось, что Япония и Великобритания проводят первые в истории совместные военные учения сухопутных сил.

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Источник: korrespondent.net