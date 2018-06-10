В Донецкой области на линии разграничения умерла женщина

На пункте пропуска в Донецкой области в субботу, 6 октября, умерла женщина 1857 года рождения. Об этом сообщил Уполномоченный по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.

По его словам, женщина пересекала линию разграничения по коридору Горловка - Бахмут.

"По полученной информации от очевидцев происшествия, женщине стало плохо, она потеряла сознание, вызвали скорую помощь, но врачи ничего сделать не смогли. Я связался с погранслужбой и СЦКК, выясняем более подробную информацию о случившемся", - написал Лисянский.

Женщина была жительницей оккупированного города Торез.

Ранее на пункте пропуска на Донбассе скончался мужчина.

Также сообщалось, что на границе с Польшей умер 48-летний мужчина.

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Источник: korrespondent.net