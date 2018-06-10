Самолеты ВВС США F-15C Eagles и C-130J Super Hercules прибыли в Украину для участия в военных международных учениях Чистое небо-2018. Об этом в субботу, 6 октября, говорится в сообщении посольства США в Украине в соцсети Facebook.

"Самолеты ВВС США F-15C Eagles и C-130J Super Hercules прибыли в Украину для участия в военных международных учениях Clear Sky 2018, целью проведения которых является укрепление мира и безопасности", - говорится в сообщении.

К слову, учения пройдут в Хмельницкой и Винницкой областях с 8 по 19 октября.

Cмотрите фотогалерею: В Украину прибыли американские военные самолеты

Ранее сообщалось, что ВСУ примут участие в стратегически-военных учениях Trident Juncture-2018.

Также сообщалось, что Пентагон одобрил проведение войсковых оценочных испытаний истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 Lightning II.

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Источник: korrespondent.net