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06. 10. 2018

Взрыв бензовоза в Конго: число погибших выросло

На западе Демократической Республики Конго в результате возгорания бензовоза, который столкнулся с другим автомобилем, погибли 60 человек. Об этом в субботу, 6 октября, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на очевидца.

По данным издания, инцидент произошел в населенном пункте Мбуба, расположенном в 120 км к западу от столицы ДРК Киншасы.

"Мы насчитали 53 тела (на месте происшествия)", - сказал собеседник агентства, добавив, что еще семь человек умерли от ожогов в больнице соседней деревни Кисанту.

Ранее СМИ сообщали, что в Конго из-за аварии загорелся нефтяной танкер. Погибли 50 человек.

Также сообщалось о взрыве бензовоза в Мозамбике. Тогда погибли 73 человека.

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Источник: korrespondent.net

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