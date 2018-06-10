Жена Трампа заявила, что не всегда согласна с твитами мужа

Мелания Трамп заявила, что не всегда согласна с твитами своего мужа, президента США Дональда Трампа, пишет Huffington Post.



"Я не всегда согласна с тем, что он пишет в Twitter, и я говорю ему об этом. Я откровенно высказываю ему (свое) мнение и даю советы. Иногда он слушает, а иногда нет, но у меня есть свой голос и свое мнение, и для меня очень важно, что я выражаю то, что я чувствую", − отметила первая леди США в ходе поездки по Египту.

Напомним, американский лидер ежедневно делает записи в Twitter по самым разным вопросам внутренней и внешней политики США, иногда в довольно резкой форме.

Трампа неоднократоно критиковали за Twitter-политику и даже выпустили сборник его твитов с карикатурами.

Трамп написал имя жены с ошибкой

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Источник: korrespondent.net