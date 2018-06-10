Климкин поблагодарил ВВС за правильное написание слова Киев

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил, что британский телеканал BBC использовал правильный вариант англоязычного названия Киева. Об этом глава МИД написал в Twitter и дополнил его скрином понравившегося материала.

"Рад видеть, что BBC, вероятно, услышало что-то о нашей медиа-кампании #CorrectUA и корректно пишет название нашей столицы: Kyiv, а не Kiev. Спасибо", − написал Климкин и добавил, что британцы все еще неправильно называют Одессу: Odessa вместо Odesa.

Отметим, статья, скрин которой опубликовал министр, касается российских хакеров, совершающих преступления по приказу ГРУ.

Климкин уверен, что иностранные СМИ начали правильно писать название Киева благодаря информационной кампании МИД Украины.

Напомним, в начале октября МИД Украины начал онлайн кампанию #CorrectUA, в рамках которой намерен обращаться к иностранным СМИ с целью корректировки правописания названия столицы Украины (#KyivNotKiev).

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Источник: korrespondent.net