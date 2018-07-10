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07. 10. 2018

Кандидатуру Трампа утвердили в Верховный Суд США

 
Сенат США большинством голосов поддержал предложенную президентом кандидатуру Бретта Кавано на пост судьи Верховного суда. Об этом в субботу, 6 октября, сообщило агентство Интерфакс.
 
Отмечается, что за кандидатуру Кавано проголосовали 50 сенаторов и 48 были против.
 
Американские СМИ подчеркивают, что это первый случай в стране с 1881 года, когда член Верховного суда проходит утверждение с таким большим трудом.
 
Напомним, назначение Кавано сопровождалось скандалом из-за обвинений в сексуальных домогательствах и вызвало акции протеста в Вашингтоне, во время которых были задержаны сотни людей.
Верховный суд США состоит из девяти человек и оказывает существенное влияние на законы и общество, часто ставя точку в политических и общественных дебатах. 
 
Судьи Верховного суда в США назначаются пожизненно. Трампу возможность назначить судью высшей инстанции выпала во второй раз. Кандидатуру Кавано он выдвинул 10 июля 2018 года, так как его предшественник, 82-летний Энтони Кеннеди, подал в отставку.

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Источник: korrespondent.net

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