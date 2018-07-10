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07. 10. 2018

В жилом доме Кишинева прогремел взрыв, есть жертвы

В Кишиневе около 22.40 6 октября произошел взрыв в многоэтажном здании, сообщает Sputnik Молдова.

Отмечается, что взрыв прогремел в 20-этажном доме, в результате чего были повреждены квартиры на трех этажах − с 15-го по 17-й.

Пресс-секретарь Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям Лилиана Пушкашу подтвердила гибель двух человек, среди которых ребенок, и сообщила о шести пострадавших, в том числе спасателе.

 

По ее словам, на данный момент еще не известно, что могло стать причиной взрыва, однако, по мнению некоторых экспертов, речь скорее идет о взрыве бытового газа, смешанного с воздухом.

На месте присшествия ведутся работы по разбору бетонных плит и эвакуации жителей.

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Источник: korrespondent.net

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