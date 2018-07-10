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07. 10. 2018

Лондону и ряду крупных городов мира грозит затопление − эксперты

Из-за глобального потепления и ряда других факторов Лондону грозит затопление. Об этом говорится в докладе организации Христианская помощь.

Отмечается, что в случае повышения температуры из-за глобального потепления более чем на 1,5 градуса выше доиндустриального периода, уровень моря может вырасти на 40 сантиметров и больше. 

В документе отмечается, что об уязвимости Лондона из-за повышения уровня моря свидетельствует, в частности, то, что властям города приходится все чаще прибегать к своей основной защите от наводнений − Барьеру Темзы.

В 1984 году, когда плотину только построили, предполагалось, что ее будут использовать не чаще трех раз в год. Тем не менее, сейчас барьер поднимают до семи раз в год.

Ранее ученые выяснили, что за последние 25 лет уровень Мирового океана вырос на 7,7 см.

 
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Источник: korrespondent.net

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