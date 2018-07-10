Бретт Кавано принес присягу Верховного судьи

Новый Верховный судья США Бретт Кавано принес присягу, сообщает Fox News.

По данным телеканала, присягу на частной церемонии принимал судья Джон Робертс.

Официальная церемония состоится в понедельник, 8 октября, в Белом доме. Уже со вторника Кавано начнет рассмотрение дел в новой должности.

Напомним, в субботу, 6 октября, Сенат утвердил Кавано в должности Верховного судьи. Его поддержали 50 сенаторов, и 48 высказались против.

Президент США Дональд Трамп приветствовала данное решение.

"Я аплодирую и поздравляю Сенат США с утверждением отличного кандидата", − написал американский лидер в Twitter.