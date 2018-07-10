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07. 10. 2018

Число жертв взрыва в Кишиневе возросло

 
Число погибших в результате взрыва в многоквартирном доме в Кишиневе возросло до трех. Об этом журналистам на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям сообщил глава генерального инспектората полиции МВД Молдавии Александр Пынзарь.
 
Ранее спасатели обнаружили под обломками на 14-м этаже тела двух погибших − женщины и ребенка. Третьей жертвой взрыва в стал мужчина 1941 года рождения, скончавшийся в больнице.
 
Также пострадали семь человек, в том числе спасатель.
 
По словам Пынзаря, из подъезда дома, где произошел взрыв, эвакуировали 15 человек. Их временно разместили в третьей городской больнице.
 
"Эпицентр взрыва был на 16-м этаже, там были найдены остатки газового баллона", − отметил представитель МВД.
 
 
Напомним, вечером 6 октября в многоэтажке Кишинева прогремел взрыв. В результате инцидента пострадали три этажа здания, сообщалось о двух жертвах.

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Источник: korrespondent.net

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